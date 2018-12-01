زياد الرحباني يزور شيرين في منزلها.. وفيروز كانت حاضرة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منزلها يصور الموسيقار اللبناني الكبير زياد رحباني يجلس إلى البيانو ويعزف اللحن الذي غنته والدته الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز “كيفك أنت”، وتقوم شيرين بالغناء بمصاحبته، ليظهر على الجدار المواجه للبيانو بورتريه كبير للسيدة فيروز، التي تعشقها شيرين.

وكتبت شيرين عبد الوهاب في تعليقها على الفيديو: “أخدتنا على لبنان وجمالها وعظمة السيدة فيروز.. نورتني يا أستاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر”، لتتلقى آلاف التعليقات في ساعات قصيرة يتساءل أغلبها عما إذا كان هذا بداية تعاون بين شيرين وزياد، متمنين أن يتم التعاون قريباً بينهما.

الجدير ذكره أن شيرين عبد الوهاب تعيش حاليًا سعادة بنجاح ألبومها الأخير “نساي” ووصوله إلى مرتبة متقدمة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.