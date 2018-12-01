ابتسام تسكت تُهدي جمهورها “عاشر جرح” – بالصوت

متابعة الخليج 365: طرحت النجمة المغربية الشابة ابتسام تسكت أغنية جديدة بعنوان “عاشر جرح” عبر تطبيق “أنغامي” والمتاجر الرقمية الكبرى.

الأغنية من كلمات حيدر الأسير، ألحان همام حسن، توزيع عمار عدنان، مكس وماستر حسن العراقي، جيتارات علي روني وإنتاج شركة HFM Productions.

وأعرب جمهور ومحبّو ابتسام تسكت عن سعادتهم بالأغنية حيث اعبروها مفاجأة مميّزة من نجمتهم التي رافقوها منذ ظهورها الأوّل في برنامج “ستار أكاديمي”.

على صعيد آخر، تنشغل ابتسام تسكت بتصوير فيلم سينمائي بعنوان “30 مليون”، يشاركها في بطولتها مجموعة من الممثلين ومنهم كريمة غيث وادريس مهدي، وتدور أحداثه ضمن إطار عائلي إجتماعي كوميدي حول مفهوم الصداقة بين مجموعة من الشباب منذ الطفولة وحتى مرحلة الشباب.

للإستماع إلى أغنية “عاشر جرح”: