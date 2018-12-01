خاص- ولدا راغب وجيهان علامة ينضمان الى عالم المجوهرات

Dec 01, 2018
بعد ان شوقت وحيرت الجمهور حول جلسة التصوير التي خضع لها كل من خالد ولؤي علامة ولدي السوبرستار راغب علامة ومصممة المجوهرات جيهان علامة، علمنا ان الاخيرة ستطلق غداً الاحد، الواقع في 2 ديسمبر، خطاً من المجوهرات خاص بولديها خالد ولؤي.
الخط سيكون خاصاً بالرجال وهو عبارة عن حلي من الماس الاسود، سيتوفر في محلات DJIHAN.
وكان خالد ولؤي قد سطع نجمهما مؤخراً بشكل كبير خاصة بعدما اصبحا يرافقان السوبرستار في الحفلات والمناسبات والنشاطات او في سفراته او اثناء تواجده في الاستديو، فكانا يلفتان الانظار اليهما بجمالهما وكاريزماتهما وتألقهما.
لا شك في ان اختيار خالد ولؤي من قبل والدتهما المبدعة والمبتكرة جيهان علامة كان في محله و”ضربة معلم” خاصة انهما وجهان معروفان ومحبوبان ومثالاً للشاب اللبناني الطموح والذواق.
وكان خالد ولؤي قد خضعا لجلسة تصوير لأجل الحملة الدعائية الخاصة بخط المجوهرات وذلك بعدسة مصور المشاهير شربل بومنصور.
نذكر ان جيهان علامة كانت قد افتتحت متجرها الخاص بالمجوهرات في وسط بيروت في الصيف الفائت، بحضور حشد من الشخصيات الاجتماعية والإعلامية، وأيضاً بحضور زوجها السوبرستار راغب علامة وولديهما خالد ولؤي.
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