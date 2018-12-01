- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يكرم 8 قامات مسرحية منهم عبد الرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته العشرين 8 قامات مسرحية من خلال ما أطلق عليه المهرجان محور التتويج، فقد اختار المهرجان من هم لهم إسهامات وعلامات مسرحية بارزة خلال مشوارهم الفنى تونسيا وعربيا وأفريقيا، وجميعهم ساهموا فى إرساء مسارات فكرية وجمالية وإبداعية فى المسرح التونسى والعربى والأفريقى وهؤلاء المكرمين هم:
الفنانة منى نورالدين من تونس والفنان عبد العزيز المحرزى من تونس أيضا والفنان السورى أسعد فضة والفنان المغربى حسن المنيعى والفنان الجزائرى أحمد اقومى ومن نيجيريا ويلى سوينكا ومن العراق الفنان سامى عبد الحميد ومن مصر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة.
8 قامات مسرحية عربية وافريقية يكرمها مهرجان ايام قرطاج المسرحية
مهرجان أيام قرطاج المسرحية تنطلق دورته الـ20 يوم 8 ديسمبر وتستمر فعالياته حتى 16 من نفس الشهر، ويمثل مصر فى مسابقة المهرجان الرسمية العمل المسرحى "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم.
شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يكرم 8 قامات مسرحية منهم عبد الرحمن أبو زهرة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .