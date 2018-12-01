شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الهوارى: تشرفت بالعمل مع المخرج خالد الحجر فى أول تجربة سينمائية لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة الشابة ياسمين الهوارى عن سعادتها بترشيح المخرج خالد الحجر لها فى فيلم "جريمة الإيموبيليا"، وقالت تشرفت بالعمل معه فى أولي تجاربى السينمائية، فقد شاهدنى فى دار الأوبرا فى عرض باليه واختارنى للمشاركة فى الفيلم وقدمنى فى رقصة بالفيلم، وهذا يثبت تفرد واختلاف رؤيته للممثلين معه ولفيلمه و للسينما.

وكشفت عن دورها قبل عرض الفيلم فى دور العرض قائلة: أقدم دور مريم وهى فتاة تتسم بالبساطة وهى ابنة حبيب "طارق عبد العزيز" صديق كمال "هانى عادل" وتقدم رقصة خاصة جدا فى الفيلم وكل ذلك ترشيح مباشر من المخرج خالد الحجر خاصة علمه بأن ياسمين ترقص الباليه فكانت الرقصة الحديثة فى الفيلم مناسبة، وتمثل ياسمين فى الفيلم عدة مشاهد مختلفة فى الأحداث المليئة بالتشويق، ويعتبر هذا الفيلم هو عملها السينمائى الأول، كما يعرض لها الآن مسلسل أبواب الشك إخراج أحمد سمير فرج.

الفيلم سيكو دراما تدور أحداثه حول رجل يقضى أوقاته بين جدران شقته، بالدور الخامس، فى تلك العمارة الشهيرة الإيموبيليا، فسرعان ما تسيطر حياته الخالية من التجديد على نفسيته فيصاب بشعور الوحدة، الذى يدفعه إلى الهروب نحو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للتواصل والتعرّف على أشخاص لتعويضه الشعور بالوحدة، ويجسّد هذا الدور الفنان هانى عادل ويتعرّف على الفنانة ناهد السباعى، وتجسد دور الفتاة الاستغلالية، التى توافق على التحدث مع الرجل صاحب مشاعر الوحدة، ويقرر كلاهما الالتقاء ويدخلها حياته إلى أن يفاجأ برغبتها المُلحة باستغلاله، بالنهاية وتسيطر على الأحداث والمشاهد حالة من التشويق والمفاجآت.