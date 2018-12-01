أنوشكا سعيدة بتكريمها في "ميدل إيست فاشون"

كشفت الفنانة أنوشكا عن عودتها إلى الغناء من خلال أغنية من كلمات محمد جشم وتلحين سامر أبوطالب وجارٍ توزيعها.

وقالت أنوشكا، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "اشتقت إلى الغناء كثيرا، والتمثيل في الحقيقة أخذني من الغناء، لذا قررت طرح أغنية سنغل قريبا، وأتمنى أن تنال إعجابكم".

وتحدّثت عن تكريمها مِن قِبِل مهرجان "ميدل إيست فاشون" إذ تمّ إهداؤها درع المهرجان، وقالت عقب تكريمها إن "الله جميل يحب الجمال"، مُوجّهة الشكر إلى صنّاع المهرجان لدعمهم للجمال بهذا المهرجان لأن هذا باسم مصر.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة أنوشكا الدرامية مسلسل "حلاوة الدنيا" مع الفنانة هند صبري والفنان ظافر العابدين.