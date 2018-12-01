حسني شتا ينتظر عرض "بحر" خلال الفترة المقبلة

أعلن الفنان حسني شتا عن مواصلة تصوير مشاهد المسلسل الصعيدي "بحر"، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير دورل . مشيرًا إلى انه ينتظر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة.

ويجسد شتا شخصية الأخ الأصغر لماجد المصري وهو شاب صعيدي يقع في حب فتاة من الغجر.

يشار إلي أن مسلسل "بحر" ينتمي لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة، التي تعرض في مواسم بعيدة عن شهر رمضان.

يشارك في البطولة بجانب ماجد المصري كوكبة كبيرة من النجوم منهم الفنان محمد دياب الذي يجسد دور صعيدي وتاجر سلاح، والفنانة ثراء جبيل والفنانة الشابة كوكي وفوزية محمد، والفنان محمد على رزق، كما تم التعاقد مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والفنان محمود جمعة وسناء الشافعي والفنانة حنان سليمان والفنانة سلوى عثمان والفنان أشرف زكي، ونورهان، وميرنا نور الدين والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها المنتج تامر مرسي.

من ناحية أخري أعلن شتا أن شخصية خالد التي قدمها خلال السياق الدرامي لمسلسل "أيوب" والذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي حققت نجاحا باهرا في الشارع المصري . مؤكدًا أن ردود الأفعال التي تلقها عن الشخصية فاقت كل توقعاته بكثير وهذا النجاح الذي حققته خلق على عاتقه مسئولية كبيرة في اختياراته الفنية تجاة جمهورة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مسلسل "أيوب" بطولة كل من مصطفي شعبان ومحمد دياب ومحمد لطفي وميريهان حسين وايتن عامر وزكي فطين عبد الوهاب واحمد الحلواني واشرف زكي وضياء الميرغني.