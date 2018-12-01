هبة مجدي سعيدة بمُشاركتها في "الأفلام الروائية"

كشفت الفنانة هبة مجدي عن مُشاركتها في مهرجان الأفلام الروائية القصيرة من خلال فيلم "حب إيه" الذي تُشاركها بطولته الفنانة رانيا يوسف.

وأضافت هبة مجدي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل": "اشتراكي في مهرجان الأفلام الروائية القصيرة كان تحديا كبيرا وبخاصة لأول مرة أشارك في بطولة فيلم روائي سيحمل اسم "حب إيه"، وستشاركني به الفنانة رانيا يوسف، وأنا الحقيقة سعيدة للغاية باشتراكي معها في هذا العمل المميز".

يذكر أن "حب إيه" هو فيلم روائي قصير، بطولة رانيا يوسف وهبة مجدي ونور محمود وأحمد سليم وأميرة الشريف، ومن تأليف رانيا البيشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.