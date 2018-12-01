شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. رانيا يوسف حفرت اسمها فى قائمة المشاكسين بفستان الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها، لكن هذه المرة ستكون مختلفة عما سبقها من الاحتفالات السابقة، والسبب يرجع للهجوم الكبير عليها بعد إطلالتها المثيرة بفستان ساخن فى ختام حفل مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين.

فى السطور التالية نستعرض ملخص مشوار الفنانة رانيا يوسف، التى أصبحت حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية، وهى كالتالى:

1- ولدت رانيا يوسف فى 1 ديسمبر، لأب مصرى كان يعمل ظابطاً وأم سودانية كانت تعمل مضيفة جوية.



رانيا يوسف

2- حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

3- بدأت مشوار الأضواء والشهرة فى عالم الأزياء والإعلانات، بينما كانت بدايتها الفنية بدور صغير فى مسلسل "العقاب" أمام الفنان الراحل سامى العدل والفنان رياض الخولى والفنانة يثينة رشوان وعدد من النجوم.

4- توالت أعمال رانيا يوسف الفنية فى السينما والتليفزيون، لكن كانت بداية توهجها الفنى فى مسلسل "عائلة الحاج متولى" لتقدم ما يقرب من 45 مسلسلا كان أبرزها السبع وصايا، النساء قادمون، نيران صديقة، أهل كايرو، شط الإسكندرية وحرب الجواسيس وغيرها من المسلسلات.

5- قدمت رانيا ما يقرب من 15 فيلما سينمائيا، كان أبرزها فيلم زهايمر مع الزعيم عادل إمام، صرخة نملة أمام الفنان عمرو عبد الجليل، ريجاتا، واحد صحيح، ركلام، حفلة منتصف الليل وغيرها من الأفلام.

6- تزوجت رانيا 3 مرات حتى الآن، كانت الأولى من المنتج السينمائى محمد مختار، ونفت رانيا الاتهامات التى وجهت لها أنها تزوجته من أجل مصلحتها الخاصة نظرا لفارق السن الكبير بينهما، نتج عنه إنجاب ابنتيها نانسى وياسمين، واستمر الزواج ما يقرب من 12 عاما حتى انفصلا عام 2011، ثم كان الزواج الثانى من رجل الأعمال كريم الشبراوى، لكن بعد فترة من الزواج اتهمته بالنصب عليها والاستيلاء على أموالها ليتم الانفصال، لكن هذه المرة عن طريق المحاكم، بينما كان الزواج الثالث والأخير من المهندس طارق عزب وانفصلا مؤخرا فى هدوء وبدون ضجيج.

7- اعتادت رانيا يوسف خلال الفترة الأخيرة على جذب الأنظار إليها وإثارة الجدل على السوشيال ميديا، فواقعة فستانها الساخن الذى يشبه "المايوه" ويكشف أجزاء كثيرة من جسدها فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الأخير لم تكن الأولى بل سبقها العديد من المواقف، منها ما نشرته عبر حسابها على إنستجرام وظهورها وهى ترقص وتتمايل داخل أحد الملاهى الليلية فى العاصمة الفرنسية باريس"، أيضا ما قدمته فى بعض الأدوار الفنية ومنها "صرخة نملة" وظهورها بملابس جريئة، لكنها بررت ذلك بأنه يتماشى مع طبيعة الدور الذى تقدمه.