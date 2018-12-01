ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة بعد طلاقها

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 11:05 صباحاً -

ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من الأراضى المقدسة أثناء تأديتها العمرة، عبر حسابها الرسمى بموقع الصور «إنستجرام»، وعلقت عليها «أحلى يوم جمعة ده ولا إيه».

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ أيام قليلة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أن الانفصال كان العام الماضى وفضلت التكتم وعدم الإعلان عنه طوال هذه الفترة