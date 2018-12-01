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كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 11:05 صباحاً -
ياسمين عبد العزيز
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من الأراضى المقدسة أثناء تأديتها العمرة، عبر حسابها الرسمى بموقع الصور «إنستجرام»، وعلقت عليها «أحلى يوم جمعة ده ولا إيه».
وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ أيام قليلة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، مؤكدة أن الانفصال كان العام الماضى وفضلت التكتم وعدم الإعلان عنه طوال هذه الفترة
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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Nov 30, 2018 at 3:37am PST
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة بعد طلاقها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .