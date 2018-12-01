قبل أزمة فستانها المثير.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 11:05 صباحاً -

اطلالة راانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة

أثار حضور الفنانة رانيا يوسف بفستان أسود ساخن، أمس الخميس، فى حفل ختام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي، الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونالت عليه انتقادات قوية من قبل الجمهور ورواد “السوشيال ميديا”، الذين وصفوا الفستان بالفاضح والخارج عن التقاليد المصرية، وأنه لا يليق ارتداؤه فى مهرجان ضخم مثل القاهرة السينمائى.

ومن المعروف عن رانيا يوسف بأنها الجريئة ليست فى أعمالها الفنية أو فى الملابس التى تظهر بها سواء بالأعمال أو المهرجانات او المناسبات العاملة، وانما فى تصريحاتها أيضاً التى تطلقها فى البرامج واللقاءات، حيث قالت من قبل فى لقائها بأحد البرامج التليفزيونية بأنها الأكثر أنوثة فى مصر، وأنها لا ترى أحد مثلها أو فى أنوثتها.