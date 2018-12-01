صابر الرباعي يلتقي سالم الهندي: “انتظروا الجديد”

متابعة الخليج 365: التقى النجم التونسي صابر الرباعي بالرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في اجتماعي ودّي في العاصمة اللبنانية بيروت.
وكشف صابر الرباعي عن اللقاء عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة تجمعه بالهندي وأشار في تعليقه عليها إلى أنها استذكرا الأعمال التي قدّمها مع “روتانا” وبحثا في المشاريع المستقبلية مع الشركة وكتب: “مع الأخ والصديق الدائم سالم الهندي لاستعادة الذكريات والتفكير في الحاضر والآت، انتظروا الجديد”.
الجدير ذكره أن صابر الرباعي انتهى منذ فترة من تسجيل مجموعة من الأغاني التي من المقرر أن يضمّها إلى ألبومه المنتظر طرحه قريبًا، فهل يكون باكون تعاون جديد بينه وبين شركة “روتانا”؟
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