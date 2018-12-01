جورج وسوف يحطّم المليون الأوّل

متابعة الخليج 365: يعيش سلطان الطرب جورج وسوف نجاح أغنيته الجديدة “ملكة جمال الروح” التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب. واحتفل وسوف مع الجمهور ومحبّيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بتخطي كليب الأغنية المليون مشاهدة في أقل 5 أيام على إطلاقه عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. ونشر سلطان الطرب تصميمًا لهذه المناسبة وكتب بتعليقه عليه: “مليون شكرا لمليون مشاهدة في 4 أيام على يوتيوب”. الجدير ذكره أن أغنية “ملكة جمال الروح” من كلمات محمود عبد العزيز، ألحان أمجد الأطفلي، توزيع وتسجيل طوني سابا، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج جاد شويري. لمشاهدة فيديو كليب “ملكة جمال الروح”:

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