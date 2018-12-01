ابتسام تسكت تفاجئ الجمهور بـ “عاشر جرح”

Dec 01, 2018
اطلقت نجمة ستار اكاديمي ابتسام تسكت اغنية جديدة بعنوان “عاشر جرح” حصرياً عبر تطبيق انغامي.
الاغنية كلمات حيدر الاسير، الحان همام حسن، توزيع عمار عدنان، مكس وماستر حسن العراقي، جيتارات علي روني، انتاج HFM Productions
جمهور ابتسام سعيد بالاغنية حيث اعتبرها مفاجأة رائعة وطالبها بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.
من جهة اخرى، تصوّر “تسكت” فيلماً سينمائياً بعنوان “30 مليون” بطولة: ابتسام تسكت، كريمة غيث، ادريس مهدي.
وتدور احداث الفيلم ضمن اطار عائلي اجتماعي كوميدي ويتحدث حول مفهوم الصداقة بين مجموعة من الشباب منذ الطفولة حتى مرحلة الشباب،
وهذا العمل التمثيلي ليس الاول لابتسام تسكت بل سبق ان شاركت في مسلسل مغربي بعنوان “سعيد وسحتوت” في رمضان 2018 وهو سلسلة كوميدية شاركت في بطولتها مع إدريس مهدي، من إخراج أحمد القصاص.
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