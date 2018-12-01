كنزة مرسلي من جديد مع لايف ستايلز ستوديوز

تجدد الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي التعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعمل جديد وذلك بعد نجاح كليب اغنية “ملكة سبأ”.

وتستعد كنزة لتصوير اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

من جهة اخرى، فازت “مرسلي” بجائزة افضل فنانة شابة لعام 2018 وذلك ضمن استفتاء اجراه مهرجان الديرجيست.

وحصدت نجمة ستار اكاديمي على الجائزة بناء على تصويت الجمهور الذي صوّت بكثافة لكنزة التي ستستلم جائزتها خلال حفل سيقام في شهر كانون الاول/ديسمبر وبحضور عدد كبير من النجوم الفائزين بالجوائز، اضافة الى وجوه معروفة وشخصيات بارزة.

نذكر ان آخر اعمال كنزة مرسلي اغنية “ملكة سبأ” التي اطلقتها على طريقة الفيديو كليب مطلع عام 2018 من إنتاج شركة لايف ستايلز استديوز، كلمات صبري رياض، ألحان محمد رحيم، توزيع احمد مصطفى ميكس وماسترينغ ماهر صلاح. والكليب من توقيع فادي حداد.