شكرا لقرائتكم كشف أثري جديد جنوب العاصمة المصرية القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصر إن أثريين اكتشفوا ثمانية توابيت من الحجر الجيري بداخلها مومياوات في منطقة تقع على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب العاصمة القاهرة.

وأوضحت وزارة الآثار أن المومياوات التي يعود تاريخها إلى العصر المتأخر (664 - 332 قبل الميلاد) مغطاة بطبقة من مادة ملونة اسمها كارتوناغ مرسومة على شكل آدمي.

وقالت الوزارة مساء أمس الثلاثاء إنه تم العثور على المومياوات في منطقة جنوب شرق هرم الملك أمنمحات الثاني بمنطقة دهشور الأثرية.

والمقبرة هي عبارة عن موقع دفن للحراس والمسؤولين رفيعي المستوى.

ويوجد في المنطقة ما يعتبر من أقدم الأهرامات، ومن ضمنها هرم سنفرو المائل والهرم الأحمر.

وتأمل مصر في أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى تحفيز السياحة، التي تتصدرها السياحة الأثرية جزئيا والتي تضررت بشدة من الاضطرابات السياسية في أعقاب انتفاضة 2011.