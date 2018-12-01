شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسن وإيمى وعمرو وكندة.. الدور على أحمد فهمى وهنا الزاهد يشتغلوا مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح النجم أحمد فهمى والفنانة الشابة هنا الزاهد أحدث "كابلز" فى الوسط الفنى بعد خطبتهما قبل 4 أشهر واستعدادهما للزواج خلال الفترة المقبلة، إلا أنها فى هذه الفترة يظهران سوياً فى العديد من المناسبات وينشران صورهما على السوشيال ميديا والتى يتفاعل معها جمهور النجمين الذى يطلب أن يجتعما فى عمل سويا، خاصة أن معظم الفنانين الذين ارتبطوا من داخل الوسط الفنى قدموا أعمالاً مع زوجاتهم أو حتى خطيبتهم.



أحمد فهمى وهنا الزاهد

ويأتى الدور على أحمد فهمى وهنا الزهد فى تقديم عمل يجمعهما سواء فى الدراما أو السينما ومن المرجح أن يكون ذلك العام المقبل مباشرة لاسيما وأن أحمد فهمى لديه أكثر من عمل فنى جديد فى 2019 أبرزها مسلسل للعرض فى شهر رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ويكتبه مصطفى صقر وورشته ويخرجه أحمد الجندى ومقرر بدء تصويره قبل نهاية العام الحالى.



هنا الزاهد وأحمد فهمى

وشهدت السنوات القليلة الماضية عدداً من الزيجات الفنية الخالصة وكان اللافت هو اجتماع كل ثنائى فى أعمال فنية سواء قبل الزاوج أو بعد الزاوج، وعلى رأسهم حسن الرداد وإيمى سمير غانم، حيث عملا سوياً قبل الزواج فى مسلسل "حق ميت" رمضان 2016، وفيلم "زنقة ستات" الذى عرض فى نفس العام أيضا وبعدها تزوجا وقدما عملين بعد الزواج هما فيلم "عشان خارجين" العام الماضى ومسلسل "عزمى وأشجان" فى شهر رمضان الماضى.



حسن الرداد وإيمى سمير غانم

عمرو يوسف وكندة علوش أيضاً اشتركا سوياً فى أكثر من عمل قبل الزواج وذلك كان سبباً فى قصة الحب التى نشأت بينهما، حيث اجتمعا لأول مرة فى عمل فنى فى 2011 عندما شاركا فى بطولة فيلم "برتيتا"، وبعدها اشتركا فى فيلم "واحد صحيح" أما فى عام 2013 قدما مسلسل "نيران صديقة"، وبعد ذلك فى مسلسل "عد تنازلى" ثم اجتمعا فى فيلم "هيبتا"، كما قدم سويا إعلانا فى رمضان.



عمرو يوسف وكنده علوش

كذلك الزوجان المخرج محمد سامى ومى عمر قدما العديد من الأعمال سوياً بعد زواجهما، حيث يستعدان هذا العام لتقديم مسلسل يجمعها وهو "البريمو" مع أحمد السقا ليسجل التعاون الخامس بينهما، بعدما قدما مسلسلات "حكاية حياة" للنجمة غادة عبد الرازق، و"كلام على ورق" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، و"الأسطورة" للنجم محمد رمضان، إضافة إلى فيلم "تصبح على خير" للنجم تامر حسنى الذى تم عرضه العام الماضى.



مى عمر ومحمد سامى

وحتى إذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء لسنوات نجد أن نور الشريف عمل مع زوجته بوسى فى أكثر من فيلم، وأيضاً حسين فهمى وزوجته ميرفت أمين قدما أكثر من فيلم فى السبعينيات، بالإضافة إلى فريد شوقى وزوجته هدى سلطان اجتمعا فى أكثر من فيلم والثنائيات الفنية كثيرة التى تزوجا وعملا سويا.