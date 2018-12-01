جورج بوش الأب يفارق الحياة عن 94 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 10:18 صباحاً - فارق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب George H. W. Bush الحياة عن 94 عاما، في منزله في هيوستون ليل أمس الجمعة.

وقد أكد الخبر ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، إضافة إلى بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر جاء فيه "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة...و جورج هربرت ووكر بوش "كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة".

يشار إلى أن تفاصيل الجنازة لم تحدد حتى الآن، على أن يعلن كل شسء في الساعات القليلة المقبلة. الراحل جورج بوش الأب

وفي هذا السياق نعى الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، الرئيس الأسبق مشيداً بحياته في خدمة الأمة وبـ"قيادته الحكيمة والهادئة" خلال الأيام الأخيرة من الحرب الباردة.

وقال ترامب في بيان له من العاصمة الأرجينتينية بوينس أيرس، على هامش حضوره قمة مجموعة العشرين: "انضم مع زوجتي ميلانيا إلى أمة حزينة تعيش في حداد على خسارة الرئيس الأسبق جورج بوش".

وتابع: "لقد استطاع جورج بوش الأب من خلال أصالته وخفة ظله والتزامه الذي لا يتزعزع بالإيمان والأسرة والوطن أن يلهم أجيالا كاملة من زملائه الأمريكيين في الخدمة العامة".

يذكر أن جورج بوش شغل منصب الرئاسة الأمريكية لجولة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، فيما تولى ابنه الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش لفترتين من 2001 إلى 2009، أما ابنه جيب بوش، حاكم ولاية فلوريدا، فقد فشل من أن يصبح مرشح الجمهوريين للرئاشة في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

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