هل يفكر حسين فهمي بالزواج مرة جديدة؟

بعد عدة تجارب زوجية غير ناجحة، يبدو ان الفنان المصري حسين فهمي لا يفكر بالارتباط حالياً خاصة بعدما رصدته الكاميرات عدة مرات بمفرده على السجادة الحمراء خلال المناسبات والمهرجانات.

ورداً على سؤال هل سيكرر تجربة الزواج مرة جديدة، قال “فهمي” وهو يبتسم “الزواج أخذني محاكم كتيرة أوي. كل شوية أروح محكمة، تعبت”.

نذكر ان حسين فهمي كان قد تزوج 6 مرات منها: نادية محرم، وأنجب منها ولديه محمود ونائلة، الممثلة ميرفت امين وذلك بالفترة من 1974 حتى 1986 وأنجب منها ابنتهما “منة الله”. الممثلة لقاء سويدان وتم الزواج في ديسمبر 2007 حتى 2012. كما تزوج في اكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية.

من جهة اخرى، لا زال حسين فهمي يصور مسلسل “خط ساخن” مع الممثلة السورية سلاف فواخرجي. ومن المتوقع ان يعرض في رمضان 2019. كما ينتظر عرض مسلسل “السر” مع وفاء عامر ومايا نصري.