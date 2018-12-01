"لايف ستايل" يرصد ردود أفعال نجوم الفن بشأن فستان رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حولها، بعد إطلالتها مساء أمس الخميس في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40 بفستان مثير وعاري، ووصفه الكثير من رواد السوشيال ميديا بـ"الفاضح"، و"لايف ستايل" يكشف عن رأي وتعليق بعض نجوم الفن على فستان رانيا يوسف التي ظهرت به في المهرجان، حيث أصدرت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الدكتور أشرف زكى بيانا جاء فيه الآتي:

"عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي نعتبره جميعًا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب، غير أن المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها".

وأضاف البيان: "ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا فإننا نهيب إدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز فى حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية".

عبرت المذيعة منى عبد الوهاب - التي سبق وقدمت أكثر من برنامج أشهرها "مصارحة حرة" - عن استيائها من موجة الغضب والسخرية من رانيا يوسف، وعلقت على الواقعة مستعينة بفساتين مشابهة ارتدتها نجمات العالم .

وقالت منى عبد الوهاب، "الحقيقة يا جماعة إن فستان رانيا يوسف هو آخر موضات ال runway السنادى لأهم ماركات العالم و الحقيقة إنه غالي جداً .. بس الأهم من كدا إنه شكله حلو عليها و مناسب جداً لجسمها و الحقيقة برضو إنه مناسب للحدث، لأن دا الشكل إلي أهم فنانات العالم بيظهروا به في أهم المهرجانات، رانيا يوسف مش داعية ولا صحفية وإعلامية ظهرت بشكل غير لائق.. رانيا يوسف فنانة ظهرت بشكل الفنانات العالميات.. إحنا بس اللي بقينا تعبانين في دماغنا".

فيما انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفستان رانيا يوسف الأخير الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، مشيرا إلى أن هناك أشياء أكثر تستحق الاهتمام إذا حدثت.

وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مكنش فستان ده.. بتاع رانيا يوسف خلاص التايم لاينً اتحجز ... صحونى لما فلسطين تبقى دولة و ترامب يتصالح مع الصين و كوريا الشمالية... و الأهلي ياخد الدوري"

كما علق الفنان إدوارد على إطلالة الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، قائلًا: "يا نهار إسود.. فستانها هيقلب الدنيا".