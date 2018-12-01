شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل فى مستشفى بالتجمع الخامس بسبب "أبو العروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان محمد عادل مشاهده فى الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، اليوم الجمعة فى أحد مستشفيات التجمع الخامس، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان سيد رجب وسوسن بدر وآخرين من النجوم، حيث يستمر التصوير لمدة يومين وبعدها ينتقل إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث المسلسل، حيث انتهى أبطال العمل من تصوير مشاهد العين السخنة الأسبوع الماضى، كما أن العمل بدأ تصوير الجزء الثانى منه الفترة الماضية فى مصر الجديدة.



عادل

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التى أصابتها، وشخصية الموظف المصرى وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.