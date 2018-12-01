شكرا لقرائتكم خبر عن بحب الشقيانين.. الفنانة نشوى مصطفى تمدح "فتاة التروسيكل" مروة العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بقصة الفتاة الصعيدية مروة العبد، والتى اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى بلقب "سيدة التروسيكل". وشاركت الفنانة نشوى مصطفى، صورة مروة العبد فى أثناء لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تم مساء أول أمس الخميس، وعلقت بقولها: "بحب الشقيانين".

نشوى مصطفى وتابعت نشوى مصطفى: "بحب الشقيانين، أصحاب الإيد الخشنة، ستات مصر اللى ملامحهم شبه الصخر ستات مصر الجدعات اللى بياكلوا اللقمة بعرق الجبين، تحيا مصر بالشقيانين حفيدات إيزيس".

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