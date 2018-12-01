شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مناسبة.. رسالة رومانسية من محمد محسن لزوجته الفنانة هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف علاقة الحب القوية، التى تربط بين الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدى، والتى دائماً ما يحرصان على الحديث عنها وإظهارها أمام الجمهور.

ووجه الفنان محمد محسن رسالة رومانسية لزوجته الفنانة هبة مجدى، معلقاً أن هذه الرسالة بدون مناسبة، لكنه حرص على إهدائها كلمات رقيقة.



محمد محسن

وشارك محمد محسن، صورة لزوجته هبة مجدى، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "بدون مناسبة ومن غير عنوان عايز أقول إنى بحب المرأة العظيمة دى جدًا، ربنا يحفظك ويخليكى ليا يا أطيب وأرق حبيبة وزوجة وأخت وصديقة ويبعد عنك كل شر".