- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مناسبة.. رسالة رومانسية من محمد محسن لزوجته الفنانة هبة مجدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف علاقة الحب القوية، التى تربط بين الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدى، والتى دائماً ما يحرصان على الحديث عنها وإظهارها أمام الجمهور.
ووجه الفنان محمد محسن رسالة رومانسية لزوجته الفنانة هبة مجدى، معلقاً أن هذه الرسالة بدون مناسبة، لكنه حرص على إهدائها كلمات رقيقة.
محمد محسن
وشارك محمد محسن، صورة لزوجته هبة مجدى، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق قائلاً: "بدون مناسبة ومن غير عنوان عايز أقول إنى بحب المرأة العظيمة دى جدًا، ربنا يحفظك ويخليكى ليا يا أطيب وأرق حبيبة وزوجة وأخت وصديقة ويبعد عنك كل شر".
شكرا لقرائتكم خبر عن بدون مناسبة.. رسالة رومانسية من محمد محسن لزوجته الفنانة هبة مجدى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .