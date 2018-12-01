شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر رسمى للموسم السادس من مسلسل The Ranch لـ أشتون كوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت Netflix التريلر الأول الرسمى للموسم السادس من مسلسل The Ranch، ومن المقرر بدء عرض المسلسل على الشبكة يوم 7 سبتمبر المقبل.

نجوم المسلسل الكوميدى أشتون كوتشر فى دور كولت بينيت، نجم كرة القدم السابق الذى عاد إلى مزرعة عائلته في كولورادو، وتضم المجموعة أيضًا سام إليوت وداني ماسترسون وأليشا كوثبرت.

وذُكر فى السابق أن عضو فريق التمثيل دانى ماسترسن قد غادر The Ranch وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسى، ويتناول التريلر الدعائى الجديد غياب ماسترسون بالقول إن شخصيته، Rooster مفقودة، حسبما نشر موقع "tvseriesfinale".