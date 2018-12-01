شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرًا يا دكتره".. أحمد حلمى يخسر 6 كيلو من وزنه بمساعدة طبيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد حلمى، عن فقده لـ6 كيلو جرامات من وزنه، مشيراً إلى أنه استعان بطبيبه الخاص لمساعدته فى نزول هذا الوزن، دون أن يكشف السبب الذى دفعه لخسارة هذا الوزن.

وشارك الفنان أحمد حلمى، صورة تجمعه بطبيبه الدكتور أحمد، وروى قصة ذهابه إلى الطبيب وطلبه مساعدته لفقدان 6 كيلو من وزنه.



أحمد حلمى

وعلق حلمى قائلاً: "قولت للدكتور أحمد عايز أخس 6 كيلو، راح مدينى ورقة غبية كده وقالى ده الأكل اللى هتمشى عليه، بصيت فى الورقة مكنش فيها أى أكل، بس خدتها ومشيت عليها، وفعلا خسيت 6 كيلو، شكرًا يا دكتره".