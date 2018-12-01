شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك يا أبو العروسة.. هكذا هنأ سليمان عيد الفنان صلاح عبد الله بزفاف ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان سليمان عيد على تقديم رسالة تهنئة للفنان صلاح عبد الله، وذلك بمناسبة حفل زفاف ابنته، والذى أقيم مساء الخميس الماضى. ووجه سليمان عيد رسالة تهنئة للفنان صلاح عبد الله قائلاً: "ألف مبروك يا أبو العروسه يا أطيب وأحن صلاح عبد الله".

جانب من النجوم وتوالت التهنئات من قبل متابعى الفنان سليمان عيد، للفنان صلاح عبد الله، متمنين لابنته دوام السعادة والتوفيق.

نجوم الفن فى حفل الزفاف كان حفل زفاف شروق ابنة النجم الكبير صلاح عبد الله، قد أقيم مساء الخميس الماضى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وكان ضمن الحضور من نجوم الفن تامر حسنى و أحمد السقا ومحمد عادل امام، وشهد حفل الزفاف وصلة رقص بين النجمة فيفى عبده، ونجمى مسرح مصر محمد أنور ومصطفى خاطر.

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