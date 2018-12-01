شكرا لقرائتكم خبر عن "هتم 45"..رانيا يوسف ترد على انتقادات ظهورها بفستان عارى فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنانة رانيا يوسف، تعيش حالة من السلام النفسى، رغم الهجوم الشديد الذى شنه عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها بفستان شبه عارى، خلال حفل ختام الدروة الأربعين لمهرجان القاهرة السنيمائى.

وواجهت رانيا يوسف التعليقات التى وجهت لها الاتهام بالابتذال والسفور، بردود أفعال إيجابية، وهو ما ظهر من خلال تعليق وجهته لها إحدى المستخدمات على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".



رانيا يوسف

وعلى الرغم من أن التعليق الذى هاجم رانيا يوسف لم يكن على صفحتها، بل على صفحة إحدى صديقاتها، إلا أنها حرصت على الرد بطريقة هادئة.

وجاء تعليق السيدة التى انتقدت رانيا يوسف قائلةً: "هو انتى هتموتى لو مش بينتى جسمك.. احترمى نفسك وشوفى عندك كم سنة الكبر باين عليكى".

وفاجئت رانيا يوسف، السيدة التى انتقدتها بالرد عليها بقولها: "هتم 45 سنة بعد بكرة"، ولم تكتف بهذا الرد فقط، بل نشرت صورة لهذا التعليق عبر حالتها الشخصية على "انستجرام".