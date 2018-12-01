شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نضال الشافعى بملابس السجن فى "قيد عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددا من الصور لكواليس مسلسل "قيد عائلى" للمخرج تامر حمزة والذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنانة ميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى وخالد سرحان، واحمد التهامى، وغيرهم، وظهر فى الصور نضال الشافعى بملابس السجن، وأخرى مع الفنانة القديرة أنعام سالوسة.



كواليس مسلسل قيد عائلى



مسلسل قيد عائلى



تامر حمزة ونضال الشافعى واحمد التهامى



نضال الشافعى وانعام سالوسة

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى.