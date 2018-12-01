فيديو وصور.. ديبيكا بادوكون ورانفير سينج من حفل استقبال مومباي

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

أصدرت ديبيكا بادوكون ورانفير سينج أول صور من حفل الاستقبال في مومباي مساء يوم الأربعاء 28 نوفمبر، وكما هو الحال في تلك التقاليد، قام الزوجان بمشاركة مجموعتين من الصورتين على حساباتهما بوسائل التواصل الاجتماعي، أحدهما لقطة مقربة للزوجين بينما الآخرى نظرة مفصلة على ملابسهما المذهلة.

بالنسبة لحفل الاستقبال يوم الأربعاء، اختار العروسان ملابس منسقة باللون العاجي والذهبي - ارتدت ديبيكا ساري من تصميم أبو جاني-سانديب خوسلا بينما ارتدى رانفير للمصمم روهيت بال.

وقد أقام رانفير وديبيكا حفل الاستقبال في فندق “جراند حياة” في مومباي، حيث خرج الثنائي في جلسة تصوير بعد وقت قصير من مشاركة اللمحات الأولى من إطلالتهما الليلية.

نظرة فاحصة على ماكياج ديبيكا تكشف عن أن الممثلة تميل بشكل واضح إلى إضفاء الطابع التقليدي على اختياراتها كعروسة.

قبل ظهور الزوجين في حفل استقبال مومباي يوم الأربعاء، شوهدت ديبيكا بادوكون في صورة شاركتها المصممة أناميكا خانا يبدو أنها من احتفالاتها قبل الزفاف. كما تم رصد رانفير سينغ، الذي سينتج فيلمه القادم “سيمبا” في الشهر المقبل.