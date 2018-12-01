صور.. اختتام فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان الهند السينمائي الدولي (IFFI)

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

اختتمت الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان الهند السينمائي الدولي (IFFI) في مدينة جوا يوم الأربعاء 28 نوفمبر، وكان الحدث السنوي المرموق شأنًا باهرًا وسط عدد كبير من مشاهير بوليوود.

تم تكريم كاتب السيناريو المخضرم والد سلمان خان سالم خان بجائزة IFFI الخاصة لمساهمته مدى الحياة في السينما، حيث استلمها الممثل الممثل أرباز خان، نجل سالم خان، جائزة IFFI الخاصة نيابة عن والده.

كتب خان، أحد أشهر كُتاب بوليوود أفلام مثل “زنجير” و”شولاي” و”ديوار”، وقد تميز خان بحضوره عبر رسالة نصية قرأها أرباز، الذي حضر الحدث مع صديقته جورجيا أندرياني.

قال في رسالته: “أود أن أشكر IFFI، ووزارة الإعلام والإذاعة، وحكومة الهند تكريمي بجائزة المساهمة مدى الحياة في السينما الهندية. أكرس هذه الجائزة لـ Indore، مسقط رأسي ومومباي مكان عملي، صناعة الأفلام التي أعطتني كل شيء.

وتحدث وزير الدولة للسياحة، دون تسمية عامر خان، قائلًا أنه من خلال قوة الأفلام (مثل “Dangal”) أصبح البطل السينمائي بوليوود ثاني أكثر مؤثر هندي في الصين بعد رئيس الوزراء Modi.

وأضاف ألفونز: “هناك الكثير من الناس الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذا البلد.هناك الكثير من الأفكار لصانعي الأفلام لصنع أفلام واقعية”.

حضر الحفل أيضا النجوم أنيل كابور، وجيم ساربه، وديانا بنتي، وراكولبريت سينغ، وكبير بيدي، مريدولا سينها ورئيس حزب بهاراتيا جاناتا دلهي مانوج تيواري، من بين النجوم والسياسيين أخرىن.