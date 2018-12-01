لأول مرة.. عمرو دياب يحيي حفل غنائي في السعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب المصري الكبير، عمرو دياب، لاحياء حفل غنائي، كبير لأول مرة بالمملكة العربية السعودية، يوم ١٤ ديسمبر 2019.

كما يحيي الهضبة، حفلا غنائيا ضخما بمول كايرو فيستفال سيتي في التاسعة من مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر، حيث يقدم أغانى ألبومه الجديد “كل حياتي” وعددا من أغانيه التي يحبها جمهوره.

وكانت الجهة المنظمة لحفل المطرب المصري الكبير عمرو دياب، قد طرحت تذاكراضافية للحفل الذى من المقرر أن يقام يوم الجمعة 30 نوفمبر، بالتجمع الخامس.

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت تذاكر الحفل الغنائي على فئتين الأولى بمبلغ 550 جنيهًا لفئة الـ “VIP”، والتي نفذت عقب طرحها في أقل من أسبوع، والأخري بمبلغ 350 جنيهًا للفئة العادية.

وكان الفنان المصري عمرو دياب، قد حضر مؤخرا، سباق «فورمولا1»، والمقامة فعالياته في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ونشر الهضبة صورة له عبر حسابه بموقع انستقرام وهو في المدرجات، في نفس الوقت الذي نشرت فيه الفنانة دينا الشربيني أيضا صورة التقطت من نفس المكان.