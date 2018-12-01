النجم العالمي جيرارد باتلر يتعرض لأزمة قلبية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تم نقل النجم والممثل الأمريكي الشهير جيرارد باتلر، لأحد المستشفيات العامة خلال تواجده بجمهورية الدومنيكيان بعد تعرضه لأزمة انسداد شرايين بالقلب.

وكان النجم العالمي الشهير قد تواجد بجمهورية الدومنيكان دعما منه لمشروعه الخيري الذي يسهم في الفقراء بالدول اللاتينية، وقد نشر لقطات له برفقة مجموعة من الأطفال على حسابه الخاص على موقع انستجرام.

وحتى الآن لم يتم الكشف عن الحالة الصحية لجيرارد باتلر ما إن شهدت تحسن أم لا، مع توقعات بنقله في طائرة خاصة للولايات المتحدة.

وكان النجم والممثل الأمريكي الشهير جيرارد باتلر، قد نشر صورة جديدة لنفسه بجانب منزله المحترق، وذلك بفعل حرائق كاليفورنيا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

النجم العالمي، البالغ من العمر 48 عاما، ظهرت عليه علامات الاستياء والدهشة من حجم الخراب الذي حل بالمكان، ومن المعروف أنه قد تسببت حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا، في إخلاء جزء من مدينة ماليبو المعروفة بفيلاتها الأنيقة وشواطئها الخلابة من السكان.