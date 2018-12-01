أحمد التهامي تاجر مخدرات في «قيد عائلي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري أحمد التهامي، في تصريحات صحفية، أنه يجسد شخصيه مصطفى، وهو “تاجر مخدرات”، وذلك في مسلسل “قيد عائلي”، ومن خلال العمل تحدث عدة مواجهات، منها مواجهة مع الفنان نضال الشافعي والذي يدعى “محمود العايق”.

الفنان المصري أضاف أن مسلسل “قيد عائلي” ينتمي إلى نوعيه مسلسلات الـ 45 حلقة، وكان يحمل اسم “البيت الأبيض”، وقد تم تغييره قبل يوم واحد فقط من التصوير، وذلك حسب رؤيه المخرج تامر حمزة، وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.

ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم “ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبد الله، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، هالة فاخر، أحمد التهامي، وإنعام سالوسة، وسيمون، خالد سرحان، رامي وحيد، نظال الشافعي، محمد رياض، محمد محمود عبد العزيز، ميرهان حسين، صبري فواز، دنيا عبد العزيز، ريم البارودي، منة فضالي، سمير بدير، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبد الخالق”، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر، ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.