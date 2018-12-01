سميحة أيوب.. سميحة أيوب.. صدمت محمود مرسي بجرأتها.. وفضّلت التمثيل على استمرار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية سميحة أيوب، عن أول لقاء جمعها بالفنان الراحل محمود مرسي، والصدف التي كانت سببًا في قصة حبهما.

سميحة أيوب، قالت خلال لقائها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمذاع عبر فضائية «cbc»: «محمود مرسي كان له عيون زرقاء شفافة كلون البحر، والصدفة كان لها دخل كبير في أول لقاء جمع بيننا».

وأضافت: «سافرت مع الفنان يوسف وهبي، إلى فرنسا وخلال نزولي من على درج السلم تصادف صعوده، وعندما سأل عني قالوا له إنها سميحة أيوب ممثلة، ووقتها استغرب أن يكون بمصر فنانات جميلات، حيث أنه قضى وقتًا يعمل مذيعًا في راديو BBC».

وتابعت: «مرضت فترة وخلالها تصفحت إحدى المجلات فوجدت صورة لمحمود مرسي، مرفق بها خبر عودته لمصر بعد استقالته من الإذاعة ورفض إذاعة خبر سيء عن مصر، ووقتها نظرت لصورته وقلت يا بختها التي ستتزوجك».

واستطردت بعد فترة طلبوا منها المشاركة في إحدى المسلسلات الإذاعية وبعدها طلبوا منها مقابلة محمود مرسي، وهي تقول لهم اسمه كامل مرسي، فأكدوا لها أنه محمود مرسي وقادم من لندن، ووقتها نسيت الاسم والشخصية تمامًا.

وأكدت أنها عندما قابلته لم تشعر بأي شيء تجاهه خاصة عندما ناداها بالست سميحة، وقال عدد من الملاحظات في العمل وطلب منها تدوينها ولكنها لم تدونها لأنها تعرفها جيدًا، ووقتها استحلف لها، وفي اليوم الثاني قدمت العمل بتطبيق الملاحظات التي قالها ومن كتبها لم ينفذها ووقتها قال لها: «انتِ فنانة من النوع الفريد».

وأكدت إنها أحبته وهو أحبها ولكن كل منهما في صمت، وذات مرة قامت بزيارة صديق لهما مريض في حلوان وتصادف وجوده هناك، وبعد الزيارة طلب منها ان تقوم بتوصيله بسيارتها.

وأضافت: «خلال العودة قال لي أنا معجب بكِ فقلت له وأنا أيضًا فصدم من ردي وقال إنتي غير كل الفتيات الشرقيات واللاتي يتمنعن وهن الراغبات، وصدمني بقوله، ولكني لا أتزوج فقلت له ومين جاب سيرة الزواج».

وتابعت: «بعدها طلب مني أن انزله في ميدان التحرير، ولام نفسه كثيرًا بسبب طريقة كلامه، وعندما وصل لقهوة أم كلثوم سمع أغنية “أنا لن أعود إليك”، فقال هذا فأل غير جيد».

وأكدت أنه طلب منها المشاركة في عمل جديد معه وخلالها طلب منها رقم هاتفها الخاص لأنه كان سريًا، وبعدها اتصل عليها وطلب منها النزول من منزلها، وعندما نزلت وجدته أمامها وبعدما تحرك طلب منها الزواج، فردت عليه بقولها مش إحنا ما بنتجوزش فقال له: أنا كنت فج، وبعدها وافقت على الزواج فورًا.

وكشفت سبب انفصالهما رغم قصة الحب التي جمعت بينهما مؤكدة أنه بسبب انشغالها بأعمالها الفنية حيث أنها كانت في بدايتها الفنية وتريد أن تثبت نفسها وكان هو يشفق عليها بسبب الجهد الزائد، وعندما طلب منها الإنفصال لم تتمسك به فقال لها إنه لا تحبه، وعلمت بعدها أنه طلقها خلال سفرها للعمل من والدتها.