بعد ظهوره برفقة ابنته في الجونة السينمائي هشام سليم: علاقتي ببناتي ليست لطيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري هشام سليم، عن تطورات علاقته ببناته خاصة أنهن يعيشن برفقة والدتهن بعد انفصاله عنها.

هشام سليم، قال خلال لقائه في برنامج «تفاعلكم»، مع الإعلامية سارة دندراوي، والمذاع عبر فضائية «العربية»: «علاقتي ببناتي غير لطيفة»، وذلك على الرغم من ظهوره برفقة ابنته الكبرى في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية، والذي أقيم في شهر سبتمبر الماضي.

كثر ما يزعجه في الوسط الفني هو عدم احترام المواعيد، وأكثر الأسئلة التي تزعجه هو إن كان أهلاوي أو زملكاوي.

كما رد على عدم مشاركته في الأعمال السينمائية، مؤكدًا أن السينما تتجاهله لذا هو أيضًا لا يهتم بها، كما أكد أنه يشعر بالملل من التمثيل.

وأشار إلى أنه لا يوجد نجم أول في مصر، فكل فنان له جمهور يراه هو النجم الأول، مشيرا إلى أن الأجور المرتفعة للفنانين البعض يستحقها والبعض الآخر لا يستحق أن يكون ممثلًا من الأساس، و عن أغاني المهرجانات قال إنه لا يسمعها ولا يعرفها ولا يعرف مطربيها.

أما عن الفنانة يسرا زوجة شقيقه فقال: إنه يموت فيها، كما أن له الكثير من الأصدقاء المقربين في الوسط الفني.

وكان آخر أعمال هشام سليم، كان مشاركته في رمضان 2018 في مسلسل «اختفاء» مع نيللي كريم، وبسمة، ومحمد ممدوح، كما شارك أيضا في مسلسل «طايع» مع عمرو يوسف، وعمرو عبدالجليل، وصبا مبارك.