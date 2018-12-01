جلسة سرية لأنجلينا جولى وبراد بيت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اتفقت النجمة والممثلة الأمريكية أنجلينا جولى، مع زوجها السابق النجم العالمي براد بيت على الجلوس منفردين مع قاضى المحكمة للتفاهم فى أمر حضانة الأطفال قبل تنفيذ إجراءات الطلاق النهائية.

وكانت أنجلينا جولي قد أجلت ميعاد الجلسة الخصوصية لحين حضور John Ouderkirk ، وهو الشخص المتخصص فى الجزء المتعلق بحضانة الأطفال.

وكان الثنائى العالمي قد اتخذا كل الاجراءات على فعل كل ما بوسعهما لإنهاء مسألة حضانة الأطفال وحفظ حقهم قبل أن يتطرقا إلى قضايا ومحاكم، وأنهما يريدان تجنب هذا لأنهما تأكدا أن الأمر يجرح أطفالهم ويسبب لهم العديد من المشاكل النفسية.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية أنجلينا جولى اتهمت زوجها السابق براد بيت بعدم الالتزام بمصاريف أولاده، وتخطط لرفع قضية تلزمه بواجباته نحو أولاده، بينما صرح أحد المصادر أن براد بيت دوماً يلبى التزاماته، خاصة إذا تعلق الأمر بأطفاله، وأن هذه الوثيقة كاذبة.