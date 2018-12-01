ساندرا بولوك تخطف الأنظار بعرض«Bird Box».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والممثلة الأمريكية ساندرا بولوك، خلال عرض فيلمها الجديد، الذي يحمل اسم ” Bird Box ” الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، وبمجرد وصول ساندرا للسجادة الحمراء بمكان عرض الفيلم تركزت عليها عدسات المصورين.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 54 عاما مرتدية فستان ذى تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء ” Alberta Ferretti ” ، بينما اختارت حذاءها من مجموعة ” Stuart Weitzman ” ، في حين ظهرت بقرط من مجموعة ” Stephen Webster ” .

ويشارك في بطولة فيلم ” Bird Box “، عدد كبير من النجوم العالميين من ابرزهم ساندرا بولوك وتوم هولاندر وسارة بولسون و روزا سالازار و جاكي ويفر وغيرهم .

وكانت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة ساندار بولوك، قد ظهرت خلال مؤتمر women in Hollywood، الذي يدعم النساء ضد التحرش الجنسي، حيث يمثل هذا الظهور الأول للنجمة العالمية بعد مأساة وفاة والدها عن عمر يناهز الـ 93 بعد صراع طويل مع المرض.

وتم عقد المؤتمر تحت رعاية حملة me too والتي تقف ضد التحرش بالنساء، وأكدت النجمة العالمية البالغة من العمر 54 في كلمتها بالمؤتمر أنها تشكر كل صديقاتها من نجمات هوليوود اللائي كن بجانبها طوال الفترة الماضية التي تعتبرها الأصعب في حياتها، وجاءت مشاركة ساندرا بالمؤتمر كمقدمة رسمية له، والذي يدعم حقوق السيدات بهوليوود ضد التحرش.