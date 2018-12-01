شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد التريلر الرسمى لفيلم الأنيمشن Wonder Park والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures التريلر الرسمي الأول لفيلم الأنيمشن Wonder Park، وحقق التريلر مشاهدات وصلت إلى الـ 4 ملايين مشاهدة على الموقع الرسمي للشركة على قناة اليوتيوب، المقرر طرحه يوم 15 مارس 2019 في الولايات المتحدة الأمريكية.
الفيلم تدور قصته حول June فتاة متفائلة ومبتكرة تكتشف حديقة ترفيهية تدعى Wonderland مخبأة في الغابة، الحديقة مليئة بركوب الخيل الخيالي والكلام المضحك والحديث فقط الحديقة في حالة من الفوضى، تكتشف June قرابة الحديقة التي جاءت من خيالها وهى الوحيدة القادرة على إصلاحها، لذا فهى تجلس مع الحيوانات لإنقاذ هذا المكان السحري وإعادة الأعجوبة في بلاد العجائب.
الفيلم من بطولة أصوات براينا دينسكى، وجينيفر جارنر، وكين هدسون كامبل، وكنان طومسون، وميلا كونيس، وجون أوليفر، وكين جيونج، ونوربرت ليو بوتز، وماثيو برودريك، ومن تأليف جوش ابيلبوم، وأندريه نيميك، وروبرت جوردون، وجوش ابيلبوم، وأندريه نيميك.
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