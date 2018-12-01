شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة رؤوف رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الرواد الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الدكتور أسامة رؤوف لجنة تحكيم مهرجان الرواد الدولى للمسرح فى دورته السادسة، ومنحه المهرجان تكريما خاصا على حضوره، وضمت لجنة التحكيم مجموعة من المسرحيين من مصر والمغرب، منهم الفنان المغربى جواد الخوردى والمخرج عبد الجبار خمران.

مهرجان الرواد الدولى للمسرح يقام بمدينة خريبكة بالمغرب يديره يونس بو جونويت ويعاونه مجموعة من أفضل شباب المسرح مثل عبد الرازق عامر ومحمد عبيد والفنانة خديجة عدلى وجواد حديتو.

يذكر أن الدكتور أسامة رؤوف هو رئيس ومؤسس ملتقى أيام القاهرة للمنودراما الذى ستكون دورته القادمة فى شهر فبراير وهو مهرجان متخصص فى عروض مسرح المنودراما.