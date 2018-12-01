كيم كاردشيان تتبرع لعلاج مصورها الخاص.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تبرعت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيم كاردشيان، مع زوجها مطرب الراب العالمي كانى ويست، للمصور الخاص بهما بمبلغ 25 ألف دولار، وهذا بسبب تعرضه لحادث أليم، وذلك بحسب ما نشره موقع TMZ، المعني بأخبار المشاهير.

وكان ماركوس هايد، قد تعرض إلى انقلاب سيارته بجانب النهر وتسبب الحادث فى الكثير من الجروح الشديدة والعميقة برأسه، الأمر الذى سيتسبب فى معاناه شديدة له طوال حياته,

وبعد العثور على ماركوس، قررت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، كيم كاردشيان، التبرع مع زوجها بمبلغ 25 ألف دولار، وفكرا فى الإعلان عن الأمر ليفتحا باب التبرع من أجل اكتمال العلاج له بالمستشفى ولمساعدة أهله.

والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان وزوجها تبرعا بمبلغ 500 ألف دولار الأسبوع الماضى لإنقاذ وعلاج ضحايا حرائق غابات كاليفورنيا ومنازلهم.

وكانت كيم كاردشيان، قد كشفت فى إحدى البرامج التليفزيونية مع المذيعةEllen Degenres، عن أن زوجها كانى ويست تزعجه صورها العارية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

النجمة العالمية أكدت أنه بالرغم من أن صورها العارية التى تضعها على انستجرام تزعج زوجها إلا إنه لم يتردد لحظة أن يدعمها فى عملها فهو الأكثر دعماً لها.