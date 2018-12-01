ديانا حداد تستعد لطرح «ما حد يحس بالعاشق»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت النجمة والمطربة اللبنانية ديانا حداد، من تسجيل أغنية منفردة تحمل عنوان «ما حد يحس بالعاشق»، حيث من المقرر طرحها خلال أيام، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

كما تواصل النجمة اللبنانية تسجيل أغاني ألبومها الجديد، التي تعود به بعد فترة كبيرة من الغياب عن الساحة الفنية، والذي من المحتمل صدوره في الشهور الأولى منتصف العام القادم.

ومن جهة أخرى تألقت النجمة اللبنانية ديانا حداد في حفل غنائي كبير احيته في دبي بحضور حشد من محبيها، مؤخرا، وحرصت على استعراض إطلالتها من الحفل عبر جلسة تصوير خاصة خضعت لها قبل صعودها على المسرح.

ولمعت برنسيسة الغناء العربي في فستان طويل براق من دار لابورجوازيه، مسدلة شعرها البني القصير بتسريحة أنيقة، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج أبرز جمال طلّتها، وهو الـ«لوك» الذي اشاد به محبيها، مؤكدين أن جمال قوامها ضاعف أناقة إطلالتها.