تكريم برادلي كوبر وبكاء ليدي جاجا فى حفل جائزة «american cinematheque».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطف نجم هوليوود برادلى كوبر الأنظار فى العرض التقديمى لحفل جوائز american cinematheque لعام 2018، الذى أقيم، يوم الخميس 29 نوفمبر، فى بيفرلى هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

النجم العالمي البالغ من العمر 43 عامًا، والذى لعب مؤخراً دور البطولة فى فيلم “A Star is Born” وأخرجه وساهم فى كتابته، تم تكريمه لمساهمته فى فن الصور المتحركة وعن انجازاته العديدة فى هوليوود.

وساند النجم العالمي فى هذا الحدث بعض أصدقائه المقربين بمن فيهم الممثل سام إليوت وزوجته كاثرين روس، إيد هيلمز، أليسا ميلانو وزوجها ديف بوجليرى، باتريشيا كلاركسون، فينس فون وزوجته كايلا.

ومن جانبها تألقت المطربة العالمية ليدي جاجا، حيث استطاعت أن تسرق الأضواء بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء فى العرض السنوى الـ32 لجائزة american cinematheque، بثوب طويل شبه شفاف ذهبى اللون، ولم تستطع النجمة احتواء مشاعرها عندما صعدت على المسرح مع الممثل سام إليوت لمدح صديقها وشريكها فى الفيلم برادلى كوبر مشيدة بجهوده ومساعدته لها فى الفيلم وسماحه لها بأن تكون “ستيفانى مرة أخرى”.

وقالت ستيفانى جيرمانوتا، وهو “الاسم الحقيقى للمطربة العالمية فى خطابها وسط دموع التأثر “لقد هربت من أن أكون ستيفانى لمدة طويلة، وضعت رداء الأبطال الخوارق وأطلقت على نفسى ليدى جاجا، لجد كوبر تحدانى أن اتعمق وابحث بداخلى لأجد نفسى وأكون ستيفانى مرة أخرى.

لم تكن جاجا الوحيدة التى حرصت على مدح كوبر، فالنجمة جينيفر جارنر كانت من ضمن من اعتلوا المسرح لتكريم نجم هوليوود، وقالت جينيفر التى شاركها كوبر من قبل فى مسلسلها “Alias” عام 2001، أنها فخورة كثيراً به.