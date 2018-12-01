منة شلبي تحارب التحرش وتدعو النساء لفضح المتحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة شلبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو شاركت به في دعم الحملة القومية المصرية لمواجهة التحرش.

منة شلبي، ظهر برفقتها في الفيديو الفنان هاني عادل، قالت فيه: «التحرش جريمة والمتحرش مجرم، ليه دايمًا ندين البنت على التحرش يعني تبقى مُهانة ومدانة».

وأضافت: «لا يجب على أي سيدة أو فتاة تتعرض للتحرش أن تسكت على جريمة التحرش بها وأن تفضح المتحرش لأنه مجرم جبان».

وعلقت على الفيديو قائلة: «مفيش مبررات ومفيش أعذار.. التحرش جريمة والمتحرش مجرم.. عشان نحارب التحرش بجد لازم المجتمع يبطل يلوم الضحية».

من ناحية أخرى، تستعد منة شلبي للعودة للعمل مع الفنان أحمد حلمي بعد 11 سنة منذ قدما فيها معًا فيلم «كده رضا»، ويتكتم الثنائي تفاصيل العمل.

ويشارك في بطولة العمل خالد الصاوي وبيومي فؤاد، فيما يقوم بكتابته السيناريست عبدالرحيم كمال الذي يعكف على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع الجديد ليعرض في صيف 2019.

ومن المقرر أن تغيب شلبي عن السباق الرمضاني 2019، فيما ستبدأ تصوير دورها في الفيلم مطلع العام القادم مع أحمد حلمي.