دانييلا رحمة تعترف: أعيش قصة حب جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة أنها تعيش قصة حب جديدة مع شخص تعرفت عليه قبل مشاركتها في مسلسل «تانغو».

وفي الوقت الذي رفضت فيه الكشف عن هوية حبيبها، أوضحت أنها تشعر بالسعادة والارتياح معه لدرجة كبيرة، وأصبح بينهما ثقة متبادلة، لافتة إلى أنه وقف إلى جانبها وساندها خلال فترة تصوير المسلسل الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.

يُذكر أن دانييلا شاركت في بطولة مسلسل «تانغو» أمام باسل خياط، باسم مغنية، يوسف حداد، والعمل من تأليف إياد أبو الشامات، وإخراج رامي حنا، وقدد حققت دانييلا نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري والنقدي بهذا العمل، كما عٌرض لدانييلا مؤخراً مسلسل «بيروت سيتي» على شاشة mbc، وهو العمل الذي صورته قبل «تانغو»، إلا أنه تم تأجيل عرضه.

دانييلا ولُدت وعاشت في أستراليا، وفازت بلقب ملكة جمال لبنان للمغتربين عام 2010، وكان تقديمها لبرنامج «X-factor» بداية ظهورها على الشاشة، وذلك إلى جانب الفنان الأردني باسل الزارو، كما أنها فازت بالموسم الثاني من برنامج «رقص النجوم» وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني «Dancing with the stars».