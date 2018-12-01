صورة نادرة لميرنا وليد في طفولتها.. هل مازالت تحمل نفس الملامح؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحاول الفنانة المصرية ميرنا وليد ان تكون أكثر تواصلا مع جمهورها من خلال حساباتها الشخصية، حتى تعوض غيابها عن الشاشة.

ميرنا وليد نشرت لقطة نادرة لها من طفولتها، حيث كانت في عمر العام، وقالت عبر حسابها على «فيس بوك»، مازحة، إنها ترحب بتعليقات الجمهور ولكنها ستقوم بحذف أي تعليق يسخر من شكلها.

جمهور الفنانة المصرية تغزل في الصورة التي نشرتها، وخاصة أنها بدت بشكل مختلف تماما عن شكلها الحالي، حيث كانت طفلة «كلبوظة»، ولها ملامح مختلفة.

ميرنا وليد تشارك في احتفال عيد الطفولة الهندي والمقام على مسرح «البالون»، حيث تقوم الفنانة بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين في المسابقة.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1977، درست الإخراج في معهد السينما، بدأت التمثيل وهي في سن صغير عام 1991، حيث شاركت في فيلم «الراعي والنساء»، مع الفنانة سعاد حسني.

ميرنا شاركت في عدة أعمال أخرى في الدراما ومنها: «الإمام الغزالي، ذئاب الجبل، الشهد المر، قاسم أمين، قصة الأمس، تعالى نحلم ببكرة، شباب رايق جدا».

الفنانة المصرية تشارك بمسرحية «القطط»، وقالت الفنانة إنها تشتاق للتمثيل بعد فترة من الغياب اهتمت فيها بطفلتيها.