زوجة مصطفى فهمي تصبه بسي السيد وتؤكد: لكنني لست أمينة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان المصري مصطفى فهمي، للمرة الأولى شخصية زوجها معها، وطريقة تعامله معها في منزلهما.

فاتن موسى، قالت خلال لقائها في برنامج The Insider بالعربي: «مصطفى فهمي صاحب الشكل الليبرالي والمتحضر و صاحب العيون الزرقاء والشكل الغربي داخل البيت سي السيد، ولكنني أتمرد عليه».

وأضافت: «مصطفى يتدخل في كل شيء في اللبس والماكياج، وكذلك الديكور وألوان الدهان وكل شيء، ودائمًا يريد أن يكون صاحب القرار فهو ليس سهل، وأحيانا قليلة يشاركني في الرأي».

وتسبب كلام فاتن موسى، في دخول مصطفى فهمي، في نوبة ضحك، وقام بتقليدها وهي تعترض مقلدًا إياها «شو، شو»، مؤكدًا أنه رجل شرقي مع زوجته.

مصطفى فهمي تزوج من فاتن موسى عام 2015 بعد انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.

واحتفل بزفافه عليها في عيد زواجهما الثاني، في حفل زفاف كبير بلبنان حضره أفراد عائلتيهما فقط، وارتدت خلاله فستان زفاف أنيق.

وأكد مصطفى فهمي، أن زوجته تستحق هذا الاحتفال لأنهما تزوجا دون حفل، وكان هذا بمثابة هدية لها، والذي قدم خلالة وصلة رقص برفقة شقيقه حسين فهمي.