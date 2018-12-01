هند رستم تغيرت حياتها بعد مقابلة الشيخ الشعراوي.. وهذا سبب رفضها لـ«مدرسة المشاغبين»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعادت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، ذكرياتها مع والدتها وسر اعتزالها وعلاقتها بالشيخ محمد متولي الشعراوي.

بسنت رضا، قال خلال لقائها في برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc: «الشيخ الشعراوي، كان قد برز حديثًا في تلك السنة، وبدأ يحظى بشهرة هائلة، ويجتذب الجميع لطريقة شرحه للقرآن».

وأضافت: «الإعلامي أحمد فراج كان صديق للعائلة وأخبر والدتي أنه يقدم برنامج جديد لداعية يفسر القرآن بشكل جديد اسمه الشعراوي».

وتابعت: «طلبت والدتي حضور دروس الشيخ الشعراوي وحضرت بالفعل»، وأدت بعدها فريضة الحج والعمرة وأنها أوصت بالصلاة عليها بعد وفاتها في مسجد السيدة نفسية نظرًا لأنها كانت تحبها.

وأكدت بسنت رضا أن والدتها اختارت الاعتزال وهي في قمة مجدها الفني وأنها اختارت الحجاب والاعتزال عن الناس، مشيرة إلى أن حجابها لم يكن غطاء الرأس ولكنه كان الاحتجاب عن الناس والتفرغ لأسرتها وزوجها.

كما كشفت أن والدتها كانت هي البطلة الأساسية لمسرحية “مدرسة المشاغبين”، بدلًا من الفنانة سهير البابلي، ولكن لصعوبة قدرة والدته على توفيق مواعيدها بسبب عرض المسرحة يوميًا اعتذرت عن الدور.