بعد طلاقها.. ياسمين عبدالعزيز تؤدي العمرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد أن أعلنت طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة مؤخرا، سافرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة هناك.

الفنانة المصرية نشرت صورة لها من الأراضي المقدسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها مرتدية عباءة وحجاب، وقد دعا لها جمهورها بأن يتقبل منها عمرتها وتعود سالمة إلى أرض الوطن.

وكان خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز من زوجها رجل الاعمال محمد حلاوة بعد زيجة استمرت 17 عاما، قد سبب صدمة لعدد كبير من جمهورها الذي كان سعيدا لاستقرارها الأسري.

وكشفت عدد من التقارير الصحفية أن الطلاق قد تم منذ عام، وأن طليق ياسمين رجل الأعمال محمد حلاوة قد ارتبط مؤخرا بالفنانة ريهام حجاج، وذكرت عدد من المصادر المقربة من الفنانة، أن حلاوة من يقوم حاليا بإنتاج مسلسل ريهام الجديد والذي يحمل اسم “كارمن” والذي من المقرر عرضه رمضان المقبل.

وياسمين تزوجت من محمد حلاوة وكانت الزوجة الثانية له، ودافعت عن حبها له رغم اعتراض عدد من جمهورها وأسرتها على ارتباطها برجل متزوج، وأنجبت منه ابنيها «ياسمين وسيف».