منى زكي تخطف الأنظار بالأسود في عرض أزياء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت النجمة المصرية منى زكي على حضور الحفل الذي أقامه دار «فندي» للأزياء، بإطلالة خطفت أنظار الجميع.

منى تألقت في الحفل بفستان أسود طويل شديد الأناقة نحت قوامها، وانتعلت حذاء طويل باللون الفضي، وتركت شعرها القصير الكيرلي منسدلا في تسريحة مميزة، وتزينت بمكياج قوي أبرز جمال ملامحها.

النجمة المصرية التقطت مجموعة صور خلال الحفل مع مجموعة من أصدقائها الحضور من خارج الوسط الفني، كما التقطت الصور أيضا مع الفنانة جميلة عوض، التي كانت من بين الحضور.

وبعد انتهاء الحفل حرصت منى على الخضوع لجلسة تصوير بنفس الإطلالة، والتي اتخذت خلالها عدة تعبيرات ما بين المرح والجدية.

ونشرت الفنانة المصرية مجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي الصور التي حازت على إعجاب جمهورها بشدة وتغزلوا في جمالها، والإطلالة التي ظهرت بها.

يذكر أن النجمة المصرية منى زكي تستعد حاليا لفيلمها الجديد “ترانيم إبليس”، والذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا، ومصطفى شعبان، وخالد النبوي، وأمينة خليل، وغيرهم.