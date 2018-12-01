إلهام الفضالة تتعرض لحادث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لحادث سير، ذهبت على إثره للمستشفى، حيث خضعت للفحوصات اللازمة.

إلهام نقلت للفانز كواليس الحادث عبر تطبيق «سناب شات»، حيث بدت واضعة رابطة طبية على رقبتها، وطمأنت محبيها على حالتها الصحية قائلة: «الحادث اللي صار أنه واحد طايف الإشارة الحمرا، والله يبعد عنكم كل مكروه.. والحمد لله بالحديد ولا فينا».

وأضافت: «مشكورين حق الكل اللي سأل عني.. ومشكورين اللي شجعوني أروح المستشفى.. طلع صدق محتاجة علاج.. مشكورة حنان حبيبتي حنان ما قصرت هي اللي جابتني المستشفى».

متابعو ومحبو الفنانة الكويتية تمنوا لها السلامة وسرعة الشفاء، ونصحوها بالراحة واتباع تعليمات الأطباء لسرعة العودة لحالتها الطبيعية.

حادث الفضالة يأتي بعد أيام على احتفالها بزفاف ابنتها الكبرى «منى العتيبي» مساء الخميس 22 نوفمبر، بحضور عدد كبير من نجمات الخليج من بينهن الفنانة هنادي الكندري، والفنانة هيا الشعيبي، والفنانة هبة الدري، والفنانة فاطمة الصفي، وغيرهن، وهو ما دفع البعض لربط حادث الفنانة بإصابتها بعين الحسد.